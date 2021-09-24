Мошенники украли 40 миллионов при ликвидации паводка в Омской области

Трое омичей присвоили более 40 миллионов за устранение паводка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

До суда дошло дело двух мошенников, обогатившихся на ликвидации паводка в Омской области в 2016 году. Следствием установлено, что преступление еще пять лет назад совершили трое: директор ООО «Дорожная строительная компания» Севак Сароян, его дядя Гнела Сароян и бухгалтер фирмы Инна Купленик.

Они заключили контракт на устранение последствий паводка в Знаменском районе, на что выделили 43 миллиона рублей, но фактически этих работ не провели. Проверить это было невозможно, поэтому с наступлением холодов, мошенники сделали фиктивные документы и предоставили их для отчета, а после похитили деньги. Обналичить успели около 20 миллионов, переведя и на счет подставной фирмы, якобы являвшей субподрядчиком, сообщают в пресс-службе УФСБ по Омской области.

Севак Сароян в ходе следствия свою вину признал и его в особом порядке осудили на три года лишения свободы, а остальных фигурантов судили в общем порядке. Первомайский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и принял решение назначить Гнеле Сарояну наказание на 3 года и 9 месяцев колонии общего режима со штрафом 900 тысяч, а бывшему бухгалтеру дали два году и семь месяцев колонии. Купленик должна будет также заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.