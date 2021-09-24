Два брата в Омске разбили угнанную у приятеля машину

Полиции удалось быстро найти угонщика автомобиля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Об угоне автомобиля заявил в полицию 37-летний омич. Он рассказал, что с парковки на улице Бархатовой исчез его автомобиль «Тойота Функарго». Оказалось, что ключи от машины он хранил в салоне второго автомобиля, и накануне возил в нем двух приятелей.

Мужчина встретился со своими приятелями, которые приходились друг другу братьями. Они занимались копчением рыбы, поэтому попросили друга съездить за продуктами. На второй машине они и поехали, а сразу после этого младший из братьев попрощался и ушел. Это показалось полицейским подозрительным и не зря. Оказалось, именно 24-летний омич забрал из салона ключи от «Тойоты» и тойже ночью угнал автомобиль, взял старшего брата и поехал кататься по городу.

Но вернуть машину на место незаметно не получилось. Молодой водитель серьезно разбил ее, сдавая назад на улице Малиновского. Он не заметил на пути дерево и врезался в него. Машину братья решили бросить там же и никому, ничего не рассказывать.

Как уточнили в полиции, на младшего из братьев заведено уголовное дело за угон машины, ранее он не был судим и к ответственности не привлекался.