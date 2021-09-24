Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 9:20

В «ОмскВодоканале» объяснили, почему затянулся ремонт трубопровода на Добровольского

Специалисты обнаружили серьезные разрушения в ходе ремонта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске на месяц затянулся ремонт трубопровода в центре города.

В Омске на месяц затянулся ремонт трубопровода в центре города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы уже сообщали о том, что перекрытие улицы Добровольского в Омске затянется на месяц. Планировалось, что ремонт трубопровода закончат в конце сентября, но он затнется до начала ноября. О причинах такого сдвига сроков рассказали в «ОмскВодоканале».

Когда приступили к ремонту, планировали только прочистить трубы и заменить своды коллекторов в нескольких местах, но этого оказалось недостаточно.

- На первом этапе были проведены работы по прочистке коллектора и телеметрическое обследование трубопровода, которые выявили неудовлетворительное состояние коммуникаций и необходимость перекладки участка большей протяженностью, - рассказали в пресс-службе компании. Протяженность участка, где потребуется перекладка труб, составила 300 метров, поэтому работы продолжатся до 31 октября.