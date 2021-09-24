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Общество24 сентября 2021 8:25

Омичка избила мать металлической трубой

Женщина в больнице, а ее дочь в полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка не сдержала эмоций и во время ссоры избила собственную мать. В обстоятельствах разбирается полиция.

Омичка не сдержала эмоций и во время ссоры избила собственную мать. В обстоятельствах разбирается полиция.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семейной ссоре разбираются в омской полиции. О случившемся сообщили медики, когда к ним поступила 52-летняя омичка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами и синяками на лице. Женщине оказали необходимую помощь и квалифицировали травмы, как вред здоровью средней тяжести.

В полиции быстро выяснили, что к избиению жительницы Центрального округа причастна ее 34-летняя дочь. Между женщинами разгорелась ссора, и дочь взялась за обрезок металлической трубы. Именно им она избила мать, после чего та отправилась в больницу. На темпераментную женщину завели уголовное дело, расследование продолжается.