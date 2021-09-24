Омичка избила мать металлической трубой

Омичка не сдержала эмоций и во время ссоры избила собственную мать. В обстоятельствах разбирается полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семейной ссоре разбираются в омской полиции. О случившемся сообщили медики, когда к ним поступила 52-летняя омичка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами и синяками на лице. Женщине оказали необходимую помощь и квалифицировали травмы, как вред здоровью средней тяжести.

В полиции быстро выяснили, что к избиению жительницы Центрального округа причастна ее 34-летняя дочь. Между женщинами разгорелась ссора, и дочь взялась за обрезок металлической трубы. Именно им она избила мать, после чего та отправилась в больницу. На темпераментную женщину завели уголовное дело, расследование продолжается.