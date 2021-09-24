В Омске четыре дня ищут пожилого мужчину с потерей памяти

В последний раз мужчину видели у кинотеатра "Космос". Фото: ВКонтакте

Омичей просят помочь в поисках 65-летнего Александра Варэ. О помощи попросили его родственники в соцсетях. Они сообщают, что Александр выехал из села Юрьево на велосипеде утром 20 сентября и пропал. В последний раз его видели в тот же день около 11 часов на трассе между Михеевкой и Сыропяткой. Мужчина ехал в сторону Омска, поэтому предполагают, что он может быть в городе. К поискам уже подключились поисковые отряды и полиция. Александра уже видели омичи, но родственники не успели застать мужчину.

- Ее помнит кто он, возможно инсульт, последний раз видели у кинотеатра Космос, но мы не успели. Искали с кинологами, но потеряли след. Помогите! – просят растерянные родственники в соцсетях.

Приметы Александра: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, волосы темные с проседью, борода.

Во время исчезновения был одет в песочные брюки, вязаную кофту коричневую шапку, передвигался на велосипеде.

Если вы видели Александра или знаете, где он может находиться сообщите в поисковой отряд «ЛизаАлерт» или в полицию.