В Омске определят победителей юбилейной спартакиады «Спортивный город»

В субботу, 25 сентября на базе средней общеобразовательной школы № 30 (ул. 21-я Амурская, 37/1) пройдет финальный этап XX городской спартакиады «Спортивный город» по летней программе. Начало состязаний – в 10:00. Торжественное открытие праздника – в 12:00.

Как cообщили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии, в программу традиционной спартакиады вошли 7 соревновательных дисциплин. Так, в финальном этапе состязаний определятся победители в волейболе, дартсе, стритболе, настольном теннисе, мини-футболе, веселых стартах, спортивных эстафетах.

Участниками спартакиады в разных видах программы станут воспитанники детских садов, школ города, клубов для детей и молодежи, команды комитетов территориального общественного самоуправления, сборные предприятий и организаций.

Ранее определились финалисты соревнований по мини-футболу и волейболу. Так, в мини-футболе спор на победу поведут команды: клубов для детей и молодежи – «Молодость» (Центральный округ), «Садко-1» (Октябрьский округ), «Кировец-2» (Кировский округ), «Садко-2» (Октябрьский округ), комитетов территориального общественного самоуправления – «Центральный-2» (Центральный округ), «Ролеро» (Центральный округ), «Кировец-2» (Кировский округ), «Москвка-1» (Ленинский округ). Кроме того, стали известны лучшие команды среди предприятий и организаций. Победителем стала комана «ОЗГА» (Кировский округ), на втором месте – «Полет» (Октябрьский округ), на третьем – «Омсктрансмаш» (Ленинский округ).

В финале волейбольных состязаний сыграют коллективы КТОС – «Загородный» (Центральный округ), «Московка-2» (Ленинский округ), «Заозерный (Советский округ), «Левобережный-9» (Кировский округ), предприятий и организаций – «ГКБ-11» (Центральный округ), «Прогресс» (Октябрьский округ), «ОНИИП» (Октябрьский округ), «Омскводоканал» (Центральный округ).

В текущем году впервые состоялся турнир по русской лапте среди команд клубов для детей и молодежи. По словам организаторов, эти соревнования проводились вне зачета. Однако не исключено, что уже в следующем году турнир войдет основную программу. Победителем стала команда «Молодость» (Центральный округ). Второе место – у клуба «Орленок» (Кировский округ). Замкнула тройку призеров команда «Садко» (Октябрьский округ).

В профильном департаменте подчеркнули, что главные особенности спартакиады — массовость и доступность. Состязания проводятся по принципу «двор-округ-город». В этом году участниками спартакиады стали свыше 10 тысяч человек. За награды финальных соревнований поборются более 700 лучших физкультурников.

Спартакиада пройдет при содействии Омского фонда поддержки спорта и социальных партнеров.

ПРОГРАММА:

10:00 – 13:00, 13:00 – 16:00 – волейбол;

10:00 – 12:00 – дартс;

10:00 – 15:00, – стритбол;

12:30 –15:00 – настольный теннис;

10:00 – 16:30 – мини-футбол;

11:00 – 11:30, 12:30 – 13:00 – веселые старты;

13:00 – 14:00 – спортивные эстафеты

12:00 – 12:30 – торжественное открытие спартакиады.

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