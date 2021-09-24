В Омске отправили в колонию экс-сотрудницу минтруда, укравшую 30 млн

В общей сложности экс-чиновница похитила 30 млн. Фото: Архив "КП"

В Омске вынесли приговор бывшей сотруднице областного минтруда, которую признали виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

В качестве благодарности за свои услуги женщина просила «аванс», который обещала вернуть после получения предпринимателем гранта. В общей сложности она «позаимствовала» 30 млн рублей, обманув четверых предпринимателей. Трое потерпевших из Омска, еще одного человека она обманула в Новосибирске после переезда туда.

– Вину в совершении преступлений она признала в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о взыскании с нее суммы причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.