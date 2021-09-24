Часть трассы Омск - Тюмень закроют из-за строительства надземных переходов

Дорогу перекроют из-за ремонта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В начале октября серьезные строительные работы запланированы на одном из участков трассы Омск - Тюмень, из-за большого количества страшных аварий прозванной в народе дорогой смерти. Там 579-го по 589-й километр собираются строить три надземных пешеходных перехода. Из-за этого данный участок будет перекрыт с 3 октября с 00:00 до 05:00, на 586-м км ограничение движения будет проходить 5 октября с 00:00 до 05:00

Сейчас там укладывают асфальт, устанавливают остановки и делают обочины для прохода пешеходов. Власти советуют автолюбителям объезжать участки, на которых ведутся строительные работы, через село Любино-Малороссы.