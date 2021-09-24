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Происшествия24 сентября 2021 3:32

Бабье лето в Омске еще будет

Но ночами начнет холодать до минусовых температур
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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ФОТО: Андрей Кудрявцев

ФОТО: Андрей Кудрявцев

Омские синоптики рассказали, какая погода ждет сибиряков в ближайшие дни. Будет прохладно, временами дождливо и ветрено. Выше +10 температура уже, скорее всего, не поднимется. Средняя температура днем будет на уровне +5...+8. Омичей ждет облачная погода.

При этом ночами начнет серьезно подмораживать. Как сообщают синоптики, уже в эти выходные ночью может похолодать до -1 градуса. Тем не менее, на фоне прохладной осенней погоды возможен и приход тепла в Омск.

- Специалисты отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» не исключают наступления на территории Омской области еще одного, так называемого, бабьего лета. Однако оно будет не такое теплое, как в первой половине сентября, - говорится в официальном сообщении ведомства.