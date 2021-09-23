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Общество23 сентября 2021 12:51

В Ленинском округе снесли более 100 киосков

Многие из них не убрали в установленные сроки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске активно избавляются от незаконных киосков.

В Омске активно избавляются от незаконных киосков.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжают избавляться от киосков, у владельцев которых закончилась аренда. Как сообщили в мэрии, массовые выносы прошли в Ленинском округе. Там за год убрали 106 павильонов без документов. 40 из них пришлось демонтировать принудительно. Многие предприниматели игнорируют требования о добровольном выносе киосков, поэтому по решению суда этим приходится заниматься администрации. Всего за год планируют снести 247 киосков. Пока убрали чуть меньше половины.

- Администрация округа постоянно проводит рейдовые мероприятия по выявлению незаконно установленных торговых объектов. Большую помощь также оказывают неравнодушные жители, своевременно информирующие нас о появлении на территории округа новых торговых точек, – подчеркнула начальник отдела развития потребительского рынка и торговли администрации Ленинского округа Екатерина Вяткина.