Омичам предложили работу с зарплатой в 1 млн рублей в месяц

Омичам за месяц предложили более 200 высокооплачиваемых вакансий. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты сайта hh.ru рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях, которые предлагались жителям Омска за месяц. Всего таких вариантов работы с зарплатой от 150 тысяч рублей было около 200. Правда, все они предусматривали либо работу вахтами – на севере и юге страны, либо переезд в другой регион.

Самое заманчивое предложение – должность с зарплатой в 1 млн рублей в месяц. На эти деньги искали главного технолога на производство в Уфу. Работодатель отметил, что им требуются кандидаты, «воплощающие в себе симбиоз креативной инженерной мысли и современных методов управления».

Из необычных вакансий – работа медсестрой в клинике в Германии. Знание немецкого языка не требуется, а вот опыт работы от 2 лет необходим. Со своей стороны работодатель обязуется обеспечить прошедшего отбор специалиста жильем, помощью в оформлении визы и заплатой примерно в 213 тысяч в рублевом эквиваленте.