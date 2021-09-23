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Общество23 сентября 2021 8:22

В Омске включили все котельные

Но подключить всех абонентов к отоплению пока не получилось
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Несмотря на то, что все котельные работают, некоторые омичи продолжают мерзнуть.

Несмотря на то, что все котельные работают, некоторые омичи продолжают мерзнуть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Омске начался в этом году гораздо раньше, чем обычно. Указ о его начале мэр подписала 16 сентября. Тогда же начали подключать детские сады, школы и больницы, а чуть позже и жилые дома. Выяснилось, что две омские котельные не могут запуститься из-за долгов перед поставщиками газа. В мэрии этот вопрос взяли на контроль. Вчера подача газа в эти котельные должна была возобновиться. Как сообщили в администрации, сегодня утром все котельные в Омске заработали.

Но подключить к отоплению всех абонентов все же не удалось. Тепло есть в 97% жилых домов и 99% объектах социальной сферы.

- Некоторые дома пока не подключены к теплу из-за работ на инженерных сетях с вновь выявленными повреждениям или из-за нерасторопности некоторых управляющих организаций, - объяснил причины этого заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко.