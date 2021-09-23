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Общество23 сентября 2021 7:22

В Омске из-за тумана не смог приземлиться самолет из Сочи

Ему пришлось час кружить над городом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Туман помешал посадке самолета из Сочи.

Туман помешал посадке самолета из Сочи.

Погода сегодняшним утром преподнесла неприятный сюрприз омичам, возвращающимся с отдыха из Сочи. Самолет компании «Северный ветер» должен был приземлиться в Омске в 6:10, но приземлиться смог только в 7:09. Час пришлось кружить над городом из-за плотного тумана, который утром помешал удачной посадке. Погода достаточно быстро наладилась, поэтому самолет все же сел в Омске.

Опоздал сегодня утром и еще один рейс, но его задерживают довольно часто. Борт «Уральских авиалиний» должен был приземлиться в Омске еще в 5:30, но задержался больше, чем на два часа и прибыл в город только в 8:43.