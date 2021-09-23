Омский ветеран отметил 101-й день рождения

Несмотря на преклонный возраст Трофим Иванович позитивен и бодр духом. Фото: минтруда Омской области

22 сентября ветеран Великой Отечественной войны Трофим Иванович Басов отметил солидную дату – ему исполнился 101 год. Новый век своей жизни мужчина начал, принимая поздравления, гостей и подарки, сообщает пресс-служба областного минтруда.

В силу возраста и здоровья ему необходим постоянный уход специалистов, поэтому Трофим Иванович сейчас проживает в Нежинском геронтологическом центре.

Трофим Иванович родом из Тюменской области. В армию был призван в 1940 году, служил в Карелии. Когда началась Великая Отечественная война, его часть перебросили в Мурманск. Вражеские войска пытались захватить город, Кольский полуостров и Архангельск, но защитники Заполярья смогли остановить натиск. Также Трофим Иванович служил наводчиком артиллерийского орудия и при наступлении был ранен, но не оставил поле битвы и продолжал вести огонь. Трофим Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией и Японией».

После окончания войны Басов продолжил службу в армии. В Омск он переехал в 1950-х годах после демобилизации. Его трудовой стаж насчитывает более 40 лет, из них большую часть времени Трофим Иванович отдал заводу им. Баранова, где работал слесарем. Трофим Иванович является заслуженным ветераном завода, неоднократно избирался председателем цехового профсоюза, а затем и завкомитетом, имеет почетное звание «Участник коммунистического труда».

В Нежинском геронтологическом центре Трофим Иванович Басов живет уже 5 лет. Для участника Великой Отечественной войны созданы комфортные условия: отдельная жилплощадь квартирного типа, оснащенная необходимой мебелью и техникой. Несмотря на преклонный возраст Трофим Иванович позитивен и бодр духом. Он ценит чужой труд и каждый день благодарит персонал учреждения за внимание и заботу.

Трофим Иванович Басов – не единственный долгожитель Нежинского геронтологического центра. В самом крупном геронтологическом учреждении Западной Сибири живут более 600 человек, из них 50 – перешагнули 90-летний рубеж.