Полиция поймала омича, ограбившего офис микрозаймов

Омича задержали в квартире. Куда потратил деньги, он не рассказал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувший понедельник полиция попросила омичей помочь в поисках грабителя. Мужчина ворвался в офис микрокредитной организации, приставил нож к горлу менеджера и попросил денег. Ему удалось получит 18 тысяч рублей.

- Он три раза заходил к нам, – рассказывает сотрудница офиса. – Первый раз посидел, спросил про условия и ушел, но постоянно был в маске. Во второй раз ему помешали посетители, а в третий раз он уже решился на ограбление.

43-летнего тренера каратэ задержали дома, в квартире на улице Нефтезаводской. Чтобы определить, куда омич мог пойти полицейские отсматривали видео с камер наблюдения и смогли выстроить примерный маршрут его передвижений. Оказалось, что мужчина уже был судим, а на жизнь зарабатывает преподаванием каратэ, рассказали в пресс-службе полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Максимально возможный срок 10 лет лишения свободы. О своих мотивах каратист предпочел не рассказывать.