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Общество22 сентября 2021 10:47

В омском минтрансе объяснили, почему ушел директор «Омскоблавтотранс»

На предприятии даже назначили его временную замену
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пообещали, что предприятие продолжит работать в штатном режиме. Фото: Google.Карты

Пообещали, что предприятие продолжит работать в штатном режиме. Фото: Google.Карты

Накануне стало известно об отставке директора АО «Омскоблавтотранса» Алексея Мартыненко. О причинах его ухода было не известно, но некоторые связывали это с тяжелым положением компании. «Омскоблавтотранс» занимается пассажирскими перевозками по Омской области. Но в пресс-службе министерства транспорта прокомментировали отставку и опровергли слухи.

- У директора истек срок трудового договора. Руководство Минстроя Омской области благодарит Алексея Владимировича за проведенную работу и желает ему успехов. На данный момент Минстроем Омской области ведется поиск подходящей кандидатуры на должность руководителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также отметили, что до назначения нового директора, исполняющим его обязанности станет заместитель генерального директора по перевозкам и безопасности дорожного движения Дмитрий Михайлов.