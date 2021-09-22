В омском минтрансе объяснили, почему ушел директор «Омскоблавтотранс»

Пообещали, что предприятие продолжит работать в штатном режиме. Фото: Google.Карты

Накануне стало известно об отставке директора АО «Омскоблавтотранса» Алексея Мартыненко. О причинах его ухода было не известно, но некоторые связывали это с тяжелым положением компании. «Омскоблавтотранс» занимается пассажирскими перевозками по Омской области. Но в пресс-службе министерства транспорта прокомментировали отставку и опровергли слухи.

- У директора истек срок трудового договора. Руководство Минстроя Омской области благодарит Алексея Владимировича за проведенную работу и желает ему успехов. На данный момент Минстроем Омской области ведется поиск подходящей кандидатуры на должность руководителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также отметили, что до назначения нового директора, исполняющим его обязанности станет заместитель генерального директора по перевозкам и безопасности дорожного движения Дмитрий Михайлов.