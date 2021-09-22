В Омске заработает новый мобильный оператор

Газпромбанк запустил мобильного оператора «ГПБ Мобайл» в Омске и Омской области. SIM-карту можно будет получить с 22 сентября, оформив доставку на дом либо придя в отделение Банка самостоятельно. При себе необходимо иметь паспорт.

«ГПБ Мобайл» предлагает своим пользователям программу лояльности «Быть вместе». Это 4 тарифа: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда», использование которых позволит абонентам получать скидку на связь до 70% в зависимости от выбранного тарифного плана. Держатели банковской карты Газпромбанка, могут приобрести понравившийся тариф по более выгодной цене.

Так, тарифный план «Выгодно», включающий в себя 650 минут звонков, 25 Гб интернета, 50 SMS и безлимитная связь внутри сети держателям карты Газпромбанка обойдется в 135 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка – в 450.

С информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифах, регионах присутствия и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.

Протестировать связь можно бесплатно — при подключении абоненты получают 5 гигабайт интернета и 200 минут на 14 дней в подарок, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. За переход к оператору «ГПБ Мобайл» со своим основным номером счет абонента пополнят на тысячу бонусных рублей.

Напомним, мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Сегодня SIM-карту «ГПБ Мобайл» можно оформить еще в 17 регионах, включая Омск и Омскую область.