Сенатором от Омской области станет герой России Дмитрий Перминов

От омского законодательного собрания в Совет Федерации назначат Дмитрия Перминова. Фото: er.ru

Продолжаются кадровые перестановки после прошедших выборов. О новом назначении от Омской области в Совет Федерации стало известно сегодня. Как сообщают РБК сменят сразу 11 членов совета. Вакантным оставалось место бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова. Он сложил свои полномочия в Совете Федерации в мае этого года.

На его место омское Заксобрание назначило героя России Дмитрия Перминова. Он уже был депутатом в Госдуме, но на второй срок там не остался. Дело осталось за малым, депутаты должны официально принять решение о назначении Перминова, тогда он сложит полномочия в Омске и отправится в Москву.