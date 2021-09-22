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Общество22 сентября 2021 8:39

Авиакомпании хотят прямыми рейсами летать из Омска на Бали

Привлекательными считают авиаперевозчики и другие направления с вылетом из Омска
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авиакомпании рассматривают возможность возить омичей на Бали.

Авиакомпании рассматривают возможность возить омичей на Бали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постепенно во всем мире начинают открываться границы между странами. После полного локдауна в прошлом году были прекращены почти все международные перелеты в Омске. Попасть за границу из Омска напрямую было невозможно, но сейчас это уже не так. Омичи могут летать в теплые страны, Турцию и Египет.

Как стало известно, компания «Азур Эйр» запросила у Росавиации разрешение на полеты из Омска в Денпасар (Бали, Индонезия). Из этого города туристы добираются до курортов. Раньше прямого сообщения с Индонезией из Омска никогда не было. Также у Росавиации просит разрешить полеты в Узбекистан компания «Алроса». Они хотят летать до Фергану и Намангана. Решение по этим запросам примут на комиссии Росавиации.