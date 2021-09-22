Россельхозбанк повысил доходность накопительных счетов для омичей до 7%

«Наряду с вкладами, накопительные счета являются одними из самых популярных сберегательных инструментов среди наших клиентов. Согласно статистике, объем размещенных средств на таких счетах в нашем банке с начала года вырос на 20%. Высокий спрос на такой вид сбережений обусловлен их удобством и гибкостью в части пополнения и управления денежными средствами. Конечно, большую роль играют и привлекательные ставки. С учётом повышения доходности до 7% по накопительному счету «Моя выгода» мы прогнозируем дальнейший рост популярности накопительных счетов, - прокомментировал директор Омского РФ АО «Россельхозбанк» Лев Янеев.

Теперь при первоначальном взносе на накопительный счет «Моя выгода» устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, далее ставка растет до 7% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

«Накопительный счёт – это простой способ преумножить свои сбережения. Проценты на остаток начисляются ежедневно, выплата – ежемесячно. Нет ограничений на пополнение или снятие денег. Помимо хорошей процентной ставки меня привлекла именно прозрачность и доступность услуги», - делится своим мнением клиент банка Андрей Сергеев

Накопительный счет открывается без ограничения срока действия как в офисах Банка, так и в дистанционных каналах обслуживания. Минимальный размер остатка на банковском счете не установлен. Пополнять счет и управлять им клиенты могут быстро и удобно в Интернет-банк и Мобильный банк.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

- Срок – бессрочный.

- Минимальный размер остатка на банковском счете - не установлен.

- Начисление процентов осуществляется на каждую суммовую базу на Счете на начало операционного дня по процентной ставке, установленной Банком для тарифного плана «Моя выгода» на дату начисления процентов, и определяемой в зависимости от периода нахождения суммовой базы на Счете, с учетом суммового диапазона, в который входит суммовая база.

- Суммовая база - сумма денежных средств, поступивших на Счет, за вычетом суммы денежных средств, списанных со Счета в течение календарного дня или сумма денежных средств, сформировавшаяся на Счете в результате списания денежных средств со Счета в течение календарного дня. Суммы процентов, выплачиваемые Банком Клиенту на Счет, признаются самостоятельными суммовыми базами и не суммируются с суммовой базой, формируемой по Счету Клиента в день выплаты процентов.

- При списании денежных средств со Счета, в первую очередь, уменьшается суммовая база с наименьшим сроком нахождения на Счете, в последнюю очередь уменьшается суммовая база с наибольшим сроком нахождения на Счете с учетом хронологического порядка формирования суммовых баз на Счете.

- Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы причитающихся процентов на Счет. При закрытии Счета ранее начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются.

- Пополнение – без ограничений.

- Расходные операции – без ограничений.

Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств на счет данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России 3349 (бессрочная). На правах рекламы . Фотоматериал предоставлен пресс-службой Россельхозбанка.