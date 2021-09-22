На окраине Омска неизвестный расстреливал котов

В результате происшествия погибли три кота. Фото: Рамиль ГАЛИ

Тревожное сообщение появилось в паблике «Живи – помощь бездомным животным». Автор рассказывает, что вечером и в ночь на понедельник, 20 сентября, неизвестный устроил стрельбу в Старом Кировске. Стреляли из пневматики по котам, в том числе домашним, которые сидели во дворах частных домов.

– Знакомая живет на улице Новоомской, – рассказывает автор сообщения. – У нее один кот умер, второй раненый. У соседа убили еще двоих котов.

Хулигана, развлекавшегося ночью таким жестоким способом, на месте преступления поймать не удалось. Сейчас хозяева убитых животных ищут других пострадавших или хотя бы очевидцев случившегося. Они намерены писать коллективное заявление в полицию.