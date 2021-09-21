Избавиться от ритуального магазина в многоэтажке омичи смогли только через суд

В Омской области жители многоэтажки только после суда смогли добиться закрытия ритуального магазина на первом этаже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже более полугода тянется противостояние жильцов многоквартирного дома в Калачинске и владелицы магазина ритуальных услуг. Жильцы обратились в прокуратуру с жалобами на магазин. То, что на первом этаже торгуют гробами и венками жители еще могли стерпеть, но вот проведение траурных процессий под окнами стало последней каплей. После проверки, магазин потребовали закрыть. Но оказалось, что фактически свою деятельность он продолжал.

Тогда прокурору пришлось обратиться в суд. Калачинский суд рассмотрел иск и встал на сторону прокуратуры и жильцов, признав работу магазина незаконной. Контроль за выполнением решения суда лег на плечи судебных приставов. В ведомстве рассказали, что владелица ритуального магазина не стала сопротивляться судебному решению и быстро закрыла магазин. Сейчас там не ведется торговля ритуальными принадлежностями и не проводятся траурные церемонии, а жильца многоэтажки, наконец, смогли вздохнуть спокойно.