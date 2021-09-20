Полиция ищет омича в синей бейсболке, ограбившего офис микрокредитов с ножом

В Омске разыскивают мужчину, ограбившего офис микрозаймов.

В полиции просят омичей помочь с поисками омича, подозреваемого в ограблении офиса микрокредитной организации. Все произошло 19 сентября на улице Нефтезаводской. Судя по записям камер видеонаблюдения омич несколько минут стоял рядом с офисом и выжидал удобный момент. Как сообщают в пресс-службе полиции, он ворвался в павильон и пригрозил менеджеру перочинным ножом. Женщина, опасаясь за свою жизнь, отдала ему 18 тысяч рублей. После этого омич сбежал.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения.

В момент ограбления был одет в темно-синюю бейсболку, темную куртку, синие джинсы и темно-синие кроссовки, на лице была медицинская маска.

Если вы узнал этого человека или видели его, то сообщите в полицию по номеру: +7 (913) 978-64-00, +7 (3812) 79-36-02 или 102.