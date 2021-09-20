Омич ударил ножом в сердце приятеля из-за частых пьянок

Омич оказался так недоволен посиделками соседа, что убил его. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следком по Омской области занимается расследованием дела об убийстве 53-летнего омича.

Его тело нашли в комнате дома в Комсомольском городке в Омске ранним утром около 7 часов 17 сентября. На теле нашли следы удара ножом прямо в сердце. Делом сразу занялись следователи. Подозреваемого удалось задержать в тот же день. Им оказался 45-летний сосед погибшего по комнате. У мужчины долгое время не было определенного места жительства, а последние полгода он делил комнату со своей жертвой. Конфликт зародился, когда 53-летний омич стал приводить малознакомых приятелей и выпивать с ними. Это соседу не нравилось, но все было в рамках дозволенного. Нервы не выдержали во время совместной пьянки. Соседи собрались выпить вместе, и разговор снова затронул тему попек. Соседи поссорились, омич схватил нож и ударил им соседа в сердце.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.