В мэрии сообщили, что тепло дали в 80% омских многоэтажек

В Омске большинство домов подключили к теплу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Распоряжение о начале отопительного сезона мэр Омска Оксана Фадина подписала еще на прошлой неделе 16 сентября. С этого дня в городе начали активно подключать к теплу образовательные и медицинские учреждения. Сейчас очередь дошла и до жилого фонда. Многие омичи получили тепло еще на выходных.

- На сегодняшний день подключено к теплу по жилищному фонду более 80% объектов, по линии министерства здравоохранения — 64%, по линии департамента образования 89,9%, по учреждениям культуры — 38%, по объектам департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта – 85%, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко.

Также в мэрии отметили, что в этом году подключение к отоплению проходит быстрее, чем планировалось. Также напомнили, что процесс подключения обычно длится около двух недель. В любом случае, одномоментно подключить все дома к отоплению не получится. Сейчас работы по подключению активно продолжаются.