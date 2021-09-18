Под Омском 18-летний водитель насмерть сбил велосипедистку

В обстоятельствах аварии разбираются следователи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В обстоятельствах аварии с погибшими. Все произошло накануне 17 сентября в Нововаршавском районе Омской области.

Сигнал о происшествии поступил в полицию около 20:30. Сотрудники ГИБДД выехали на место и зарегистрировали случай наезда на велосипедиста. Водителю ВАЗ-2109 только исполнилось 18 лет. Он сел за руль и сбил 33-летнюю жительницу районного поселения Нововаршавка. Женщина ехала на велосипеде в попутном направлении.

Как уточнили в пресс-службе полиции, от полученных травм женщина скончалась на месте. Окончательные обстоятельства и причины аварии будут ясны после окончания проверки.