Омич украл 8 миллионов и 6 лет прятался от полиции

Омич с 8 миллионами скрывался от полиции 6 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске снова вернутся к рассмотрению дела бывшего директора ООО «Обслуживающая компания «Восток-Запад». По версии следствия в 2014 году он подделал документы о делах фирмы для судебных приставов, что позволило ему не выплачивать людям долги в размере 504 тысяч рублей. А в следующем году под предлогом помощи сторонним компаниям в заключении договоров с пассажирским предприятием украл 8,3 миллиона рублей. Украл мужчина не только деньги, но и продукты питания. Со всем этим омич скрылся от следствия.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, искали омича 6 лет. Он успешно скрывался, но в 2021 году его задержали и поместили под стражу. Его обвиняют по двум уголовным статьям за хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и неисполнение решения суда. Дело снова рассмотрят в Кировском суде по существу.