Торговый комплекс в парке 30 лет ВЛКСМ откроют в ноябре

Здание долго пустовало, теперь для него ищут арендаторов.

Омичей уже давно волнует судьба торгового центра, который построили на углу парка 30 лет ВЛКСМ. Многие выступали против постройки, но здание все равно закончили. Были небольшие проблемы из-за того, что при сдаче выяснилось, фактическая планировка не соответствует проекту. Но застройщику ООО "Кедр" удалось получили необходимые документы и здание ввели в эксплуатацию в июне. Но до сих пор оно стояло пустым.

Как сообщает НГС55, сейчас на фасаде красуется объявление об аренде. Сами арендодатели говорят, что планируют начать работу центра в ноябре и сейчас действительно ищут арендаторов. Цена за метр будет зависеть от расположения месте, чем выше этаж, тем дешевле обойдется аренда, но точных цифр не называют.