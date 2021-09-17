Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 4:08

В Омске нашли подростка в оранжевой футболке

Мальчик проводил время у знакомых
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подросток просидел все время у друзей.

Подросток просидел все время у друзей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября у омичей попросили помощи волонтеры. Они разыскивали 12-летнего мальчика по имени Иван. К тому времени он уже почти сутки не появлялся дома. Родные никак не могли с ним связаться. В день ухода на мальчике были только оранжевая футболка, синие джинсы и легкая ветровка. И вот вчера, 16 сентября, в поисковом отряде "ЛизаАлерт" сообщили, что пальчика нашли.

В полиции уточнили, что разыскали ребенка ближе к вечеру. Около 18:30 его обнаружили у знакомых. По его словам, мальчик не возвращался домой потому что не хотел. С ним все в порядке, ребенка вернули родителям. Это уже не первый раз, когда парень уходит из дома и исчезает, хотя семья характеризуется положительно.