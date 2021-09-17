В Омске со дна Иртыша достали загадочное старинное судно

Необычную находку подняли со дна реки. Фото: ВКонтакте

Необычную находку обнаружили омичи. Со дна Иртыша подняли настоящий артефакт - старую лодку. На нее наткнулись в районе Советского пляжа совершенно случайно - сейчас в реке рекордно низкий уровень воды. Когда судно вытащили на берег, оно было покрыто огромным слоем тины, ила и грязи.

Судя по виду лодки и глубокой коррозии, ей очень много лет. Некоторые омичи предполагают, что на ней могли плавать еще в середине прошлого века - слишком устаревшая конструкция у судна. Если это так, то найденной лодке может быть около 70 лет. Что с ней случилось в свое время и почему она оказалась на дне, пока загадка. Не исключено, что с ней связана трагическая история одного из рыбаков, затонувших на Иртыше.