Губернатор сделал заявление по поводу повышения цен на сжиженный газ в Омске

Ранее были прогнозы, что из-за этого подорожает и стоимость проезда - многие автобусы работают именно на этом топливе. Фото: ВКонтакте

В конце августа в Омске значительно выросли цены на сжиженный газ. По прогнозам экспертов, это неминуемо приведет к подорожанию стоимости проезда. Многие новые автобусы сейчас работают именно на этом топливе. По информации "Комсомолки", некоторые частные перевозчики уже направили в адрес мэрии письма, в котором сообщают, что на фоне повышения цен на сжиженный газ не могут оставлять стоимость проезда на прежнем уровне.

Сегодня ситуацию с повышением стоимости газа прокомментировал омский губернатор Александр Бурков.

- Сигнал о повышении цен на сжиженный балонный газ ко мне поступил. Мы сегодня разобрались с этой ситуацией, - сказал глава региона. - Областная газовая компания с учетом того, что правительство области оказало им финансовую поддержку в свое время, они обязаны с сегодняшнего дня вернуть цену на прежний уровень 1027 рублей за 50 литровый (самый большой) баллон сжиженного газа. Этот вопрос решен и до конца областная газовая компания обязана держать эту цену.