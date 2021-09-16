Сибирские промышленники создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья

Департамент труда и занятости населения Томской области отметил участие АО «Транснефть - Западная Сибирь» в создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как рассказали в нефтепроводном предприятии, акционерное общество в полном объеме выполняет требования федерального законодательства, создает условия, которые способствуют интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. «Предприятие полностью выполняет все требования трудового кодекса и санитарных требований касательно трудоустройства людей с ОВЗ: это сокращенная рабочая неделя, полный комплекс социальных льгот и гарантий. Также рабочие места сотрудников с ОВЗ адаптированы под их потребности», -- отметила начальник отдела кадров предприятия Ольга Тонкоштан. В соответствии с законодательством предприятие создает рабочие места и в сторонних организациях, например, на базе отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых. Например, за счет финансовых средств предприятия в 2020 году в Тюменской и Омской области было оснащено 44 рабочих места для людей с ОВЗ и обеспечена им выплата зарплаты.

Кроме того, предприятие ежегодно реализует ряд благотворительных проектов в поддержку инвалидов. Среди них, помощь в организации фестиваля «От сердца к сердцу» для детей с ограниченными физическими возможностями в Красноярском крае или выделение средств для участия омских спортсменов-инвалидов на «Международном турнире по пляжному волейболу сидя». В канун новогодних праздников нефтепроводчики приобретают подарки и организовывают театральные представления для детей с ограниченными возможностями здоровья в Омске, Томске, Красноярске, Новосибирске.