На жалобы жителей Колосовского района, оставшихся без дров, ответили в лесхозе

У жителей Колосовского района проблемы с заготовкой дров начались еще в 2019 году. Фото: Олег Укладов

Недавно на проблемы с дровами пожаловались жители Колосовского района. Уже близится зима, а люди не могут закупить дрова. Многим приходится ехать за ними в соседние районы или даже в Омск.

- Мы, жители, считаем, что в районе почти назрела ЧС. Такая ситуация с нехваткой дров длится с 2019 года. Пенсионеры намерены закупать дрова в Омске либо в других районах, - приводят слова местного жителя «Омскинформ».

В лесхозе отреагировали на проблему и предложили колосовцам обращаться в отдел Тарское лесничество для покупке дров. По их словам, есть территории для вырубки, которые обеспечат район топливом на три года.

- Всего в 2021 году жители района выписали уже 19 тыс. кубических метров лесных насаждений для заготовки дров в рамках санитарных рубок - и в следующем месяце смогут выписать еще 3 тыс. кубометров в рамках данных мероприятий, - отметили в пресс-служб ведомства.