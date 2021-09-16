Омичи смогут увидеть кубок Гагарина в МЕГЕ

Омичи смогут посмотреть на кубок Гагарина в популярном торговом центре. Фото: Instagram ХК «Авангард»

Прошлый хоккейный сезон закончился для омского «Авангарда» триумфальной победой, к которой команда шла больше десятилетия. Ястребы, наконец, стали обладателями кубка Гагарина. Награду уже привозили в Омск, когда проходило чествование команды, но всем желающим посмотреть на нее в живую не удалось. Тогда было слишком много людей. Но омичам пообещали привезди кубок снова.

Как сообщили в официальном аккаунте «Авангарда» в Instagram, кубок выставят с 16 по 19 сентября в торговом центре МЕГА. Четыре дня омичи смогут посмотреть на кубок и сделать памятное селфи.