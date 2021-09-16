В Омске снова пытаются продать обветшалый торговый комплекс "Летур"

В Омске пытаются продать часть здания торгового центра "Летур". Фото: Google.Карты

Снова пытаются продать несколько помещений в ТК "Летур", который находится на остановке Дом Туриста. Торговый комплекс уже несколько лет пустует и почти заброшен, хотя между собой его делят несколько собственников. Здание уже стало мишенью для граффитистов. Надписи на здании собственников заставили убрать.

Банк "Траст", которому принадлежит часть помещений уже не первый раз пытается их продать. Но это никак не получается. Очередные торги, прошедшие 14 сентября, признали недействительными. На них заявилась только одна компания "Склад здоровья". Они занимаются оптовой продажей лекарств. Начальную цену объявили в 139, 5 миллионов, но на торгах участники могла как увеличить цену, так и опустить. Минимальной ценой назвали 111, 6 миллионов, но даже так много желающих не нашлось.

По закону, организатор торгов может продать объект единственному участнику по на меньшей стоимости. Поэтому владелец сЛетура" ещё может измениться.