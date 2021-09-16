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Общество16 сентября 2021 6:05

В Калачинске открыли новый мост через реку Омь

Его построили всего лишь за 10 месяцев
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Новое сооружение построено на перспективу.

Новое сооружение построено на перспективу.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Калачинске произошло знаковое событие для местных жителей: там открыли новый мост через реку Омь. Калачинцы давно его ждали. Длина сооружения составляет 136 месяцев. Раньше здесь был старый и очень узкий мост, он уже не отвечал всем требованием. Поэтому решено было возводить новый.

Перед строителями стояла задача разобрать старый мост за зиму. И построить новый в короткие сроки. Подрядчик с этим справился: новый мост в Калачинске построили всего лишь за 10 месяцев. По нему уже пустили движение и общественный транспорт. Сооружение связывает Калачинск с Воскресенкой.

Как отметили строители, новый мост рассчитан на перспективу. Он гораздо шире предыдущего.