В Омске в жилом доме произошел взрыв газа

Ехать в больницу пострадавшие отказались. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Мощный хлопок услышали владельцы участков в одном из садоводческих товариществ в городке Нефтяников. Все случилось в дачном доме СНТ «Химик» недалеко от улицы Доковская. Там из-за утечки газа в одном из строений произошел взрыв. После него дом превратился в руины.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. В происшествии, как сообщает НГС, пострадали два человека. У них незначительные травмы, и дачники отказались ехать в больницу. Все могло закончиться гораздо печальнее. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа.

- Поступило сообщение о хлопке в дачном доме СНТ «Химик». На момент прибытия пожарных было установлено, что в помещении находились два человека, от госпитализации они отказались. По предварительной версии, произошел хлопок газо-воздушной смеси. Дом размером 5 на 6 метров разрушен, есть повреждения конструкций, - сообщили в МЧС.