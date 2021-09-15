В Омске сутки не могут найти подростка в оранжевой футболке

Ребенок не вернулся домой после прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Почти сутки прошли с тех пор, как пропал 12-летний омич, Иван Бахтин. Известно, что подросток не вернулся домой вечером 16 сентября. С тех пор он никак не давал о себе знать. Где и как ребенок провел холодную ночь тоже не известна, а ушел он в довольно легкой одежде.

Приметы Ивана: рост 145 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза каре-зеленые.

В момент ухода был одет в синюю ветровку, оранжевую футболку и синие джинсы.

Если вы видели Ивана или знаете, где он может находиться, свяжитесь с активистами поискового отряда.