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Общество15 сентября 2021 14:41

В Омске сутки не могут найти подростка в оранжевой футболке

За помощью родители обратились к волонтерам
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ребенок не вернулся домой после прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Ребенок не вернулся домой после прогулки. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Почти сутки прошли с тех пор, как пропал 12-летний омич, Иван Бахтин. Известно, что подросток не вернулся домой вечером 16 сентября. С тех пор он никак не давал о себе знать. Где и как ребенок провел холодную ночь тоже не известна, а ушел он в довольно легкой одежде.

Приметы Ивана: рост 145 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза каре-зеленые.

В момент ухода был одет в синюю ветровку, оранжевую футболку и синие джинсы.

Если вы видели Ивана или знаете, где он может находиться, свяжитесь с активистами поискового отряда.