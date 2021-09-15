АО «Транснефть – Западная Сибирь» обновляет резервуарный парк нефтепродуктоперекачивающей станции

Гидравлические испытания резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) общим объемом 20 000 куб. м. проводились после окончания работ по их капитальному ремонту. Специалисты выполнили ремонт металлоконструкций РВСП, алюминиевого блочного понтона, отмостков, установили новый уплотняющий затвор понтона, заменили теплоизоляционные конструкции оборудования внутри каре резервуаров. Общая масса использованного металла для капремонта составила 1,13 тонны. Решение о необходимости поведения капремонта было принято в соответствии с результатами полного технического диагностирования РВСП.

По итогам гидравлических испытаний резервуаров недостатков выявлено не было. В настоящее время проводится нанесение антикоррозионного покрытия на внутреннюю и внешнюю поверхность резервуаров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Капитальный ремонт резервуаров позволит продлить срок их эксплуатации на 10 лет с соблюдением всех требований промышленной и экологической безопасности.

Справочно:

ЛПДС «Омск» является головной перекачивающей станцией системы магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Западной Сибири. На станции осуществляется прием продуктов нефтепереработки с Омского НПЗ. Далее дизельное топливо и автомобильный бензин транспортируются по МНПП Омск - Сокур и Уфа - Омск в западном и восточном направлениях.