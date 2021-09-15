За сутки в Омске заразились ковидом 370 человек

В Омске ковид понемногу идет на спад, но уже обещали четвертую волну. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки прибавилось 370 больных коронавирусом. 310 из них останутся на амбулаторном лечении, а остальные 60 отправятся в госпитали. Всего с начала пандемии в Омской области насчитали уже 78 928 заболевших.

Выздоравливает в последнее время все больше людей. За сутки зафиксировали 462 новых случаев. За все время пандемии в регионе успешно переболели ковидом 58 615 человек.

К сожалению, не прекращают фиксировать и летальные случаи. За сутки их было 9, за все время пандемии 2 106.

В прививочной компании поучаствовали уже 603 253 человека, вторым компонентом привиты уже 519 607 человек, а дожидаются полной вакцинации 83 646 человек.