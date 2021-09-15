«Росводоканал Омск» благодарит потребителей за своевременную оплату

Почти 77 % абонентов, проживающих в многоквартирных жилых домах и частном секторе, ежемесячно оплачивают услуги омского водоканала через отделения ПАО Сбербанк и электронный сервис «Сбербанк Онлайн». Еще около 23 % населения производят оплату в почтовых отделениях, с помощью сервиса «Все платежи» и касс предприятия.

Более 72 % потребителей производят оплату дистанционными способами. Лидерство здесь сохраняется за мобильным банком Сбербанк Онлайн, на втором месте – сервис «Все Платежи», также пользуются спросом абонентов терминалы других банков и платежных сервисов.

- Сотни тысяч омичей являются добросовестными плательщиками и за это им большая благодарность нашего коллектива, который непрерывно трудится для обеспечения горожан чистой питьевой водой. Со своей стороны, мы готовы сделать всё, чтобы процесс получения услуг был непрерывным, а оплата – лёгкой и удобной. В связи с эпидемиологической обстановкой мы просим потребителей производить оплату дистанционными способами, - обратилась к клиентам предприятия коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

С августа восстановлена возможность оплаты квитанции и через мобильное приложение «РВК.Услуги». Функционал приложения позволяет привязать несколько лицевых счетов, передавать показания, производить оплату, заказывать другие необходимые услуги.

Напомним, что ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени абонентам, имеющим задолженность более одного месяца. Так, квитанцию за август потребители должны оплатить до 10 октября включительно. Чтобы избежать штрафных санкций и ситуаций с утерей квитанции потребителям рекомендуют получать платежные документы дистанционно через личный кабинет или отслеживать задолженность по лицевому счету через мобильное приложение «РВК.Услуги». Хорошим способом не забыть об оплате является подключение опции автоплатежа.

Дистанционно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно следующими способами:

- личный кабинет на сайте предприятия;

- банковской картой на сайте предприятия;

- через мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- через платежные сервисы Сбербанк Онлайн, «ВсеПлатежи»