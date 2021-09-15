Омский предприниматель Медведев закрывает ресторан «Баловень»

В центре Омска закрывается популярный ресторан. Фото: Яндекс.Карты

О закрытии довольно популярного ресторана "Баловень" в своем Instagram сообщил его владелец, омский бизнесмен Станислав Медведев. Заведение располагалось на Иртышской набережной в многоквартирном доме. Особой популярностью пользовалась уединенная летняя веранда с видом на Иртыш.

- После 10 лет работы ресторана мы решили закрыть этот проект. Спасибо всем, кто был нашими гостями, коллективу, который здесь работал, хейтерам которые помогали нам становиться лучше. У каждой истории есть начало и конец, - рассказал бизнесмен. Он записал прощальное видео в зале ресторана.

Точной даты закрытия он не назвал, но дал понять, что это случится довольно скоро. Станислав предложил всем, кто хочет попрощаться с заведением заглянуть на ужин.