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Общество15 сентября 2021 12:05

После жалобы омича в прокуратуру на трех остановках установили навесы

Многие горожане этим летом жаловались на отсутствие навесов на остановках
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Установили сразу три новые остановки.

Установили сразу три новые остановки.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этим летом многие омичи обратили внимание на отсутствие навесов и павильонов на остановках общественного транспорта. Раньше там стояли частные киоски, у владельцев которых закончились контракты на аренду земли. Часто эти киоски были совмещены с навесами, поэтому их пришлось убирать вместе. А вот поставить новые заняло некоторое время.

С жалобой в прокуратуру обратился один из омичей, который указал, что остановочных павильонов нет на трех остановках по улице 22 Декабря. Ведомство провело проверку и выяснило, что в нарушении действующего законодательства навесы действительно не поставили на остановках «Магазин», «Межрайбаза», «Улица 5 Декабря». По итогам проверки прокуратура направила представление департаменту городского хозяйства. Как отметили в ведомстве, после его рассмотрения павильоны ожидания на всех указанных остановках установили.