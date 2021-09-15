После жалобы омича в прокуратуру на трех остановках установили навесы

Установили сразу три новые остановки. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этим летом многие омичи обратили внимание на отсутствие навесов и павильонов на остановках общественного транспорта. Раньше там стояли частные киоски, у владельцев которых закончились контракты на аренду земли. Часто эти киоски были совмещены с навесами, поэтому их пришлось убирать вместе. А вот поставить новые заняло некоторое время.

С жалобой в прокуратуру обратился один из омичей, который указал, что остановочных павильонов нет на трех остановках по улице 22 Декабря. Ведомство провело проверку и выяснило, что в нарушении действующего законодательства навесы действительно не поставили на остановках «Магазин», «Межрайбаза», «Улица 5 Декабря». По итогам проверки прокуратура направила представление департаменту городского хозяйства. Как отметили в ведомстве, после его рассмотрения павильоны ожидания на всех указанных остановках установили.