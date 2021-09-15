Пожилому омичу дали 10 лет колонии за убийство 13-летней давности

Омич частично признал свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске суд принял решение по делу об убийстве, которое 13 лет оставалось не раскрытым.

Еще в нулевых, с 2006 по 2008 год омич систематически избивал жену, но в один из дней обычных побоев омичу показалось мало. Он взял нож и бил им женщину, пока она не умерла. Сразу после этого он сбежал. Следователи предполагали, что это дело рук омича, на найти его не удавалось. И вот, в апреле 2021 года 70-летнего подозреваемого задержали в Красноярском крае. От следствия омичу удавалось скрываться 13 лет.

Суд рассмотрел представленные доказательства и пришел к выводу о том, что пенсионер все же виновен. По статьям за истязания и убийство с особой жестокостью омич получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить дочери погибшей 500 тысяч рублей. В пресс-службе областного суда уточнили, что вину омич признал, но только частично.