На концерте Преснякова омичей ждут дождь и похолодание

В целом погода на выходных будет прохладной и дождливой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные 12 сентября в Омске прошел марафон и выступила с концертом группа Artik & Asti. В тот день погода совершенно не подходила для прогулок на свежем воздухе, но омичам это не помешало провести день активно. Несмотря на то, что к вечеру похолодало еще сильнее, на концерт на Соборной площади собралось много зрителей.

В грядущие выходные омичи смогут посмотреть выступление Владимира Преснякова там же. Но рассчитывать на теплую погоду опять не приходится. Синоптики прогнозируют только два относительно теплых дня, сегодня 15 сентября и завтра 16 сентября. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов, а вот уже в пятницу похолодает до +15 днем.

18 сентября, в день концерта днем температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, а к ночи и вовсе упадет до 0...+5 градусов, а местами возможны дожди. Так что на концерт, который состоится на Соборной площади в 20:00, лучше одеться потеплее. Сразу после него в 21:00 устроят и 15-минутный фейерверк.

Также под дождем 17 сентября на Соборной площади выступят Filatov & Karas. Они зажгут на площади с 20:00 до 21:00.