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Общество15 сентября 2021 10:57

Центральную и Советскую свалки в Омске начнут ликвидировать в 2022 году

Об этом сообщил глава минприроды РФ Александр Козлов
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Центральную и Советскую свалки в Омске начнут ликвидировать в 2022 году

Центральную и Советскую свалки в Омске начнут ликвидировать в 2022 году

Фото: Виктор Гусейнов

На июльской прямой линии жители Омска уже жаловались на плохую экологию. Тогда в разговоре президент Владимир Путин показал свою осведомленность в основных проблемах нашего города. И добавил, что необходимо заниматься мусорными полигонами Омска.

И вот сегодня появилась информация о том, что Центральную и Советскую свалку начнут ликвидировать уже в следующем году.

- На прямой линии люди из Омска с вами поднимали вопрос по свалкам. С губернатором эта тематика отработана, и с 2022 года две свалки в Центральном и Советском районах в Омске - почти 45 га - будут начаты в работу, - цитирует ТАСС министра экологии РФ Александра Козлова. - Еще две находятся на стадии проектирования.

Всего же на рекультивацию всех полигонов, по информации вице-премьера Виктории Абрамченко, необходимо 3,6 миллиарда рублей. Эти деньги планируют выдать городу из федерального бюджета.