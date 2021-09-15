Центральную и Советскую свалки в Омске начнут ликвидировать в 2022 году Фото: Виктор Гусейнов

На июльской прямой линии жители Омска уже жаловались на плохую экологию. Тогда в разговоре президент Владимир Путин показал свою осведомленность в основных проблемах нашего города. И добавил, что необходимо заниматься мусорными полигонами Омска.

И вот сегодня появилась информация о том, что Центральную и Советскую свалку начнут ликвидировать уже в следующем году.

- На прямой линии люди из Омска с вами поднимали вопрос по свалкам. С губернатором эта тематика отработана, и с 2022 года две свалки в Центральном и Советском районах в Омске - почти 45 га - будут начаты в работу, - цитирует ТАСС министра экологии РФ Александра Козлова. - Еще две находятся на стадии проектирования.

Всего же на рекультивацию всех полигонов, по информации вице-премьера Виктории Абрамченко, необходимо 3,6 миллиарда рублей. Эти деньги планируют выдать городу из федерального бюджета.