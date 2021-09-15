Омская воровка чуть не задушила продавщицу в магазине золотой цепочкой

Полицейские быстро задержали подозреваемую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В омской полиции разбирались в обстоятельствах попытки ограбления продавщицы магазина в Ленинском округе. В магазин на улице 10-я Чередовая зашла девушка и попросила несколько пакетиков кофе "3в1". Когда продавщица отвернулась, чтобы взять товар, омичка дернула за золотую цепочку. Расчет был прост: цепь порвется и останется у воровки, потом останется только сбежать. А уж в том, что это ей удастся, воровка не сомневалась, ведь продавщице уже исполнилось 64 года. Но цепочка не порвалась, а даже наоборот, выдержала рывок. Как бы воровка не тянула, украшение осталось на месте. Бежать пришлось с пустыми руками, даже без кофе.

В пресс-службе полиции рассказали, что воровку задержали. Ей оказалась 27-летняя омичка. Она уже была судима, а также упортебляет наркотики. Именно на них она планировала потратить полученные за украшение деньги. Примечательно, что и у цепочки уже есть уголовное прошлое. Два года назад ее с шеи хозяйки сорвал в том же магазине мужчина. Тогда грабителя тоже задержали, а цепочку вернули.