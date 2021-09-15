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Общество15 сентября 2021 8:09

В Омске скорректируют работу светофора на улице Нефтезаводская

Теперь пешеходы будут двигаться одновременно с автомобилями
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Работу светофора скорректируют перед выходными.

Работу светофора скорректируют перед выходными.

Фото: Алексей ФОКИН

Кардинально решили изменить работу светофора на перекрестке улиц Нефтезаводская и Энтузиастов. Сейчас там светофор с кнопкой, который разрешает идти всем пешеходам, а водителями приходится стоять. В мэрии пришли к выводу, что из-за этого страдает пропускная способность перекрестка.

С 16 сентября светофор там заработает по-новому. Теперь одновременно с пешеходами будут двигаться и автомобили по Нефтезаводской в сторону проспекта Губкина и совершать левый поворот на Доковскую. Также там установят дополнительные светофорные секции, предупреждающие водителей о возможном движении пешеходов.

Такой режим, по мнению специалистов, позволит разгрузить Нефтезаводскую до включения общей фазы светофора, что позволит увеличить пропускную способность.

Омичей просят обратить внимание на изменения в работе светофора и строго следовать его сигналам при пересечении перекрестка.