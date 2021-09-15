На концерте в честь Дня города в Омске парень сломал девушке нос

В соцсетях за помощью к омичам обратилась женщина, пострадавшая на концерте в честь Дня города. В минувшие выходные девушка вместе с мужем пришла на площадь, чтобы посмотреть на выступление группы Artik & Asti, но насладиться шоу не получилось. Еще до выхода артистов на сцену во время разогрева девушка попала в неприятную ситуацию.

- Около 20:00 парень ударил девушку головой в нос. Было это около трибуны. Ударил якобы из-за того, что она его толкнула, хотя шла она не за ним, - написал автор поста. Уточнили, что после произошедшего девушка попала в больницу с переломом носа, ей пришлось сделать операцию.

Теперь пострадавшая ищет свидетелей инцидента и просит самого виновника откликнуться. В комментариях омичи сочувствуют пострадавшей, но сомневаются, что у буйного парня хватит смелости самому заявить о себе. Также сомневаются омичи и в том, что полиции удастся его легко найти. Как утверждает автор поста, они уже подали заявление в правоохранительные органы.