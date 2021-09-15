В аварии под Омском насмерть разбился байкер

От мотоцикла ничего не осталось. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Смертельная авария произошла вечером на одной из омских трасс. Сообщение о жутком ДТП поступило дежурную часть ОМВД по Исилькульскому району. Выяснилось, что на автодороге Называевск-Исилькуль столкнулась легковушка и мотоцикл.

Как выяснили полицейские, 35-летний водитель ВАЗ-2115 начал выполнять левый поворот. Однако в безопасности маневра он почему-то не убедился. В итоге в легковушку на полном ходу влетел мотоцикл "Ямаха". Удар был такой силы, что байк смяло в лепешку. Сам 46-летний байкер отлетел на несколько десятков метров. Шансов выжить у него не было - он скончался на месте аварии.

- В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе омской полиции.